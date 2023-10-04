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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. الشرطة البريطانية تداهم منزل زعيم حزب معارض

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

ألقي القبض على مؤسس حزب الاسترداد، لورانس فوكس، في مداهمة لمنزله في لندن اليوم الأربعاء، حيث قالت الشرطة البريطانية إن فوكس شجع على إحداث أضرار إجرامية ضد كاميرات “ULEZ” التي تعرضت للانتقادات الشديدة في المدينة.

ونشر حزب الاسترداد مقطع فيديو للمداهمة على منصة “إكس”، وفي المقطع، يمكن رؤية ما لا يقل عن 5 من ضباط الشرطة وهم يفحصون الأشياء الموجودة في المنزل بينما يجلس فوكس على أريكته وهو يدخن.

وقال فوكس في الفيديو: “انظروا عدد رجال الشرطة الموجود في بيتي؛ انظر إليهم يأتون لسرقة كل شيء، ويأخذون كل شيء من منزلي هذا، أيها السيدات والسادة، هو البلد الذي نعيش فيه”.

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وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان إن الضباط “اعتقلوا رجلا يبلغ من العمر 45 عاما للاشتباه في تآمره لارتكاب أضرار إجرامية لكاميرات ULEZ والتشجيع أو المساعدة على ارتكاب الجرائم”.

بريطانيا حزب الاسترداد فوكس الشرطة البريطانية

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