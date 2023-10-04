دعم أوكرانيا ومحاربة التضخم.. كلمة عاجلة لرئيس وزراء بريطانيا أمام الحزب الحاكم

ألقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، كلمة أمام مؤتمر حزب المحافظين الحاكم، وذلك في ظل تدهور كبير في سياسات الحكومة البريطانية الحالية.

وفي كلمته، قال رئيس الوزراء البريطاني، إن بريطانيا ملتزمة بالمساهمة في الحفاظ على أمن أوروبا، لافتا إلى أنه يجب ضمان تزويد أوكرانيا بالسلاح حتى تنتصر في الحرب ضد روسيا.

وأشار سوناك، إلى أنه إذا تم إعطاء الأوكرانيين الأدوات اللازمة فسوف يفوزون في الحرب.

وشدد سوناك على أن بريطانيا كانت أول دولة ترسل دبابات وأسلحة طويلة المدى إلى أوكرانيا وتوافق على تدريب طيارين أوكرانيين.

وأكد رئيس الحكومة البريطانية، أن التحالف مع الولايات المتحدة وأستراليا سيحافظ على أمن العالم لعقود قادمة.

وعلى جانب آخر، قال سوناك إنه سيتم بلوغ الهدف المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في بريطانيا بحلول عام 2030، لافتا إلى أننا سنفي بالتزاماتنا الدولية وواجباتنا الوطنية ونصل إلى الحياد المناخي بحلول 2025.

وعن المساكل الاقتصادية، قال رئيس الوزراء البريطاني، إن التضخم أكبر عناصر التدمير للمجتمعات، مشيرا إلى أن الأولوية لدي الحكومة الآن لخفض التضخم وتكاليف المعيشة، وسيتم تخفيض الضرائب.

وأوضح سوناك، أنه منذ خروج بريطانيا من اتفاقية السوق الموحدة والاتحاد الأوروبي شهد الاقتصاد نموا أكبر من فرنسا وألمانيا بفضل بريكست.

ولفت رئيس الحكومة البريطانية، إلى أنه لا يمكن أن نثق بحزب العمال فيما يخص أمن بلادنا، حزب المحافظين هو من سيحقق التغيير.