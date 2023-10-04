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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تمثل بريطانيا بديلا لأمريكا في دعم أوكرانيا

أمريكا و أوكرانيا
أمريكا و أوكرانيا

قال وزير  الدفاع البريطاني  بن والاس، إن بلاده  ستعمل على توفير السلاح والتدريب للقوات الأوكرانية وانها تستمر في هذه الجهود لدعم المجهود الحربي الأوكراني، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
لكن وبحسب صحف أمريكية فإن حجم الإنفاق بين أمريكا وبريطانيا  لدعم أوكرانيا متباين، حيث وضعت أمريكا ميزانية لأوكرانيا بأكثر من 40 مليار دولار، بينما لم تنفق بريطانيا قريبا من هذا الرقم.
ومن الصحيح أن بريطانيا من أقوى الداعمين لأوكرانيا إلا أنها لا تعد بديلا لامريكا لوحدها في ظل أن أمريكا قد أوقفت مؤقتا دعم اوكرانيا في قانون التمويل الحكومي الفيدرالي المؤقت.

 

 

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