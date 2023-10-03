نفاد الأماكن.. بريطانيا تستعد لاستئجار السجون في الخارج

قال وزير العدل البريطاني أليكس تشالك، اليوم الثلاثاء، إن السلطات البريطانية تعتزم النظر في استئجار أماكن في السجون بالخارج وسط نقص الأماكن في السجون البريطانية.

وقال تشالك، خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين: "نحن نقوم بتوسيع وتجديد السجون القائمة ونوظف آلاف الموظفين، وأستطيع أن أقول لكم اليوم أننا نعتزم أيضا النظر إلى النموذج النرويجي واستكشاف إمكانية تأجير السجون في الخارج".

وأضاف أن “بريطانيا تنفذ أكبر برنامج لتوسيع السجون منذ العصر الفيكتوري".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة رابطة حراس السجون، أندريا ألبوت، إن عدد الأماكن المتاحة في السجون البريطانية يقترب من مستوى منخفض للغاية وقد ينفد في الأسابيع المقبلة.