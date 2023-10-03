بريطانيا.. وزارة التعليم تخطط لحظر الهواتف المحمولة في المدارس

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم، الثلاثاء، أنه قد يتم حظر الهواتف المحمولة من المدارس في بريطانيا إذا نجحت المحاولة الأخيرة لتمرير هذا الإجراء من قبل وزيرة التعليم المحافظة جيليان كيجان.

ويشجع الوزراء بالفعل مديري المدارس في بريطانيا على الحد من استخدام الهاتف، حيث وضعت العديد من المدارس قيودًا، لكن هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت أن كيجان أرادت أن تقدم إرشادات موسعة، وقالت مصادر حكومية للإذاعة إنها واثقة من أنه سيكون لها تأثير.

وسيتم إصدار التوجيهات "قريبا"، على الرغم من أن شبكة بي بي سي قالت إنه لم يتم الإعلان عن تاريخ محدد.

وقال مصدر حكومي لصحيفة ديلي ميل: “تعتقد جيليان أن الهواتف المحمولة تشكل تحديًا خطيرًا من حيث التشتيت والسلوك التخريبي والتنمر. إنها واحدة من أكبر القضايا التي يتعين على الأطفال والمعلمين التعامل معها، لذلك ستحدد طريقة للمضي قدمًا لتمكين المعلمين من حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية."

وفي يوليو الماضي، أوصى تقرير للأمم المتحدة بحظر الهواتف الذكية في المدارس لمعالجة تعطيل الفصول الدراسية، وتحسين التعلم والمساعدة في حماية الأطفال من التنمر عبر الإنترنت.

وقالت منظمة اليونسكو، وكالة التعليم والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة، إن هناك أدلة على أن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول مرتبط بانخفاض الأداء التعليمي، وأن المستويات العالية من وقت الشاشة كان لها تأثير سلبي على الاستقرار العاطفي للأطفال.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: “إن الثورة الرقمية تحمل إمكانات لا تقدر بثمن، ولكن مثلما تم إطلاق التحذيرات حول كيفية تنظيمها في المجتمع، يجب إيلاء اهتمام مماثل للطريقة التي يتم استخدامها في التعليم.”

وقال تقرير اليونسكو إنه ينبغي للدول أن يكون لديها أهداف ومبادئ واضحة لضمان أن تكون التكنولوجيا الرقمية في التعليم مفيدة وتجنب الضرر.

وهذه هي المحاولة الثالثة على الأقل من قبل المحافظين لتقديم هذا الإجراء. وفي العام الماضي، اعتبرت وزارة التعليم هذا الأمر غير ضروري لأنها تعتقد أن معظم المدارس تقوم بما يكفي.