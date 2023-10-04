رئيس جامعة بورسعيد يزور جامعة ستراثكلايد في بريطانيا.. صور

زار الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، جامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة ضمن فعاليات المشروع البحثي " الرياح البحرية المصرية المصرية لانتاج الهيدروجين الاخضر للتخفيف من آثار تغير المناخ"، وكان في استقباله الاستاذ الدكتور ابراهيم خضرا مستشار الجامعة للعلاقات الدولية، والاستاذ الدكتور ستيفن ماك آرثر عميد كلية الهندسة، والاستاذ الدكتور إركان أوتيركوس الشريك البحثي في المشروع.

ورافق رئيس جامعة بورسعيد الدكتور محمد السقا المدرس بكلية الهندسة - جامعة بورسعيد وعضو الفريق البحثي للمشروع.

بدأت زيارة رئيس جامعة بورسعيد بورشة عمل لمتابعة إنجازات المشروع، بالإضافة إلى إجتماع لدراسة سبل تعزيز التعاون بين جامعة بورسعيد وجامعة ستراثكلايد في مجالات الهندسة وإدارة الأعمال.

ضمن فعاليات المشروع البحثي "الرياح البحرية المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر IMG-20231004-WA0018 IMG-20231004-WA0019 IMG-20231004-WA0020 IMG-20231004-WA0014 IMG-20231004-WA0015 IMG-20231004-WA0017 IMG-20231004-WA0013 IMG-20231004-WA0016

وتضمنت الزيارة جولة داخل مباني وتجهيزات جامعة ستراثكلايد وزيارة خاصة إلى مختبر كلفن للهيدروديناميكا.

وقد اختتمت زيارة رئيس جامعة بورسعيد باجتماع مع الاستاذ الدكتور أتيلا إنسيجيك، مستشار الجامعة والعميد الاسبق لكلية الهندسة.

وقد تم الاتفاق على عدد من المشروعات البحثية المشتركة وخطط التعاون المستقبلية.