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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آية إيهاب لاعبة الجودو بالنادي المصري تشارك في بطولة العالم للشباب بالبرتغال

أية ايهاب لاعبة المصري
أية ايهاب لاعبة المصري

غادرت القاهرة بعثة المنتخب الوطني المصري للجودو في طريقها إلى البرتغال للمشاركة في بطولة العالم للشباب والمقرر إقامتها خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من أكتوبر الجاري.

وتضم البعثة  7 لاعبين ولاعبات من بينهم لاعبة النادي المصري آية إيهاب جاب الله ( المصنفة السابعة عالميًا على مستوى الشابات)  والتي ستشارك في وزن 78 كيلوجرام.
 

جدير بالذكر أن لاعبة المصري آية إيهاب التي يتولى تدريبها بالنادي المصري الكابتن أسامة عاشور المدير الفني للعبة بالقلعة الخضراء ، كان قد سبق لها تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للشباب بمدغشقر خلال شهر يوليو الماضي .

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وسبق للاعبة المصري كذلك تحقيق الميدالية الفضية في البطولة العربية بقطر والميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية بتونس ،بالإضافة لغيرها من الميداليات على المستوى المحلي والعربي والقاري.

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