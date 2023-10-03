على متنها 638 راكبا.. ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة السياحية NAUTICA

يشهد ميناء بورسعيد السياحي أداء استثنائيا لحركة السياحة البحرية ونموا ملحوظا في استقبال السفن السياحية خلال الفترة الحالية.

هذا واستقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم السفينة NAUTTICA وترفع علم جزر مارشال القادمة من الإسكندرية وعلى متنها 638 راكبا و 393طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.



ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف .

وسوف يتم عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة الركاب من رحلتهم متجهة إلى حوض البحر المتوسط إستعدادا لعودتهم لإستئناف باقي رحلتهم.

الجدير بالذكر أن السفينة تم بنائها عام 2000 وكان أخر تجديد لها العام الماضي 2022 وترفع علم جزر مارشال وبنيت بواسطة Builder Chantiers de lAtlantique (سان نازير STX فرنسا) تتكون السفينة من 11 طابق تحتوي على 349 كابينة وتعود ملكية السفينة إلى شركة الخطوط البحرية النرويجية القابضة المحدودة ( NCLH) اما مشغل السفينة فهي شركة أوقيانوس للرحلات البحرية.

قادمة من الاسكندرية ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة NAUTTICA IMG-20231003-WA0055 IMG-20231003-WA0054 IMG-20231003-WA0056 IMG-20231003-WA0057 IMG-20231003-WA0051 IMG-20231003-WA0053

هذا وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم السياحة البحرية ضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لأستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس وحتى نهاية العام.