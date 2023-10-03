في ثالث أيام العام الدراسي.. محافظ بورسعيد يزور المدرسة الإنجيلية

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المدرسة الإنجيلية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية في ثالث أيام العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، ومدير المدرسة ، ووليد الدعدع رئيس حي العرب ، وعدد من قيادات التعليم.
وشارك محافظ بورسعيد الطالبات عدد من العروض الفنية للطالبات بالأغاني والموسيقي ، وتابع المحافظ استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب، لتوفير مناخ تعليمي آمن، وانتظام حضور المعلمين من كافة التخصصات.
وأكد محافظ بورسعيد ، على ضرورة الالتزام بالحضور إلى المدارس والإنصات والتجاوب مع المعلمين داخل الفصل، والاستمتاع بالمشاركة في الأنشطة المختلفة وممارسة الرياضة داخل جدران المدرسة، هو الأفضل لمستقبل الطلاب.