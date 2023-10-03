زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المدرسة الإنجيلية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية في ثالث أيام العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، ومدير المدرسة ، ووليد الدعدع رئيس حي العرب ، وعدد من قيادات التعليم.

في ثالث أيام العام الدراسي محافظ بورسعيد يزور المدرسة الإنجيلية IMG-20231003-WA0018 IMG-20231003-WA0021 IMG-20231003-WA0019 IMG-20231003-WA0020 IMG-20231003-WA0027 IMG-20231003-WA0024 IMG-20231003-WA0026 IMG-20231003-WA0029 IMG-20231003-WA0031 IMG-20231003-WA0030 IMG-20231003-WA0023 IMG-20231003-WA0028

وشارك محافظ بورسعيد الطالبات عدد من العروض الفنية للطالبات بالأغاني والموسيقي ، وتابع المحافظ استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب، لتوفير مناخ تعليمي آمن، وانتظام حضور المعلمين من كافة التخصصات.



وأكد محافظ بورسعيد ، على ضرورة الالتزام بالحضور إلى المدارس والإنصات والتجاوب مع المعلمين داخل الفصل، والاستمتاع بالمشاركة في الأنشطة المختلفة وممارسة الرياضة داخل جدران المدرسة، هو الأفضل لمستقبل الطلاب.