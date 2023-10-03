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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد للطلاب: المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء ، طابور الصباح بمدرسة بورسعيد التجريبية   ومدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، وذلك في ثالث أيام العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والعميد أحمد عبد الجواد المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ على الألفي نقيب المعلمين وعدد من القيادات التعليمية. والاستاذ وليد الدعدع رئيس حي العرب.

وهنأ محافظ بورسعيد الطلاب والمعلمين ببداية العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق، وتابع محافظ بورسعيد انتظام سير العملية التعليمية بفصول مدرستي ( بورسعيد التجريبية  بطرح البحر ومدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية)، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب.

محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين

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وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

موجها للطلاب والطالبات والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

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وشهدت مدارس محافظة بورسعيد إقبالا كبيرًا من طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وذلك بالتزامن مع ثالث أيام العام الدراسي الجديد، حيث استقبلتهم مدارسهم بالترحاب اللائق بهم.

بورسعيد الابتدائية والاعدادية التربية والتعليم الدروس الخصوصية العام الدراسي الجديد 2023 اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بداية العام الدراسي الجديد

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