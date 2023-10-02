فرحة وألعاب نارية .. بورسعيد تحتفل لحظة إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية

سادت حالة من الفرحة العارمة بين أبناء بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، عقب إعلان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفع المواطنون فى بورسعيد أعلام مصر وصور الرئيس السيسي بحديقة المنتزة أثناء الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث استمع المواطنون للحظة إعلان الرئيس عن نيته الترشح، مرددين عبارات: "تحيا مصر، بنحبك يا سيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، سيسي رئيسي".

وأطلق المواطنون الألعاب النارية في سماء بورسعيد فور إنتهاء كلمة الرئيس في ظل أجواء من الوطنية والفرحة العارمة بين المواطنين الذين أكدوا على أن الرئيس استجاب لمطلب الشعب باستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

البورسعيدية يطلقون الألعاب النارية فى السماء احتفال بأعلان الرئيس ترشحه IMG-20231002-WA0166 IMG-20231002-WA0164 IMG-20231002-WA0170 IMG-20231002-WA0161 IMG-20231002-WA0178 IMG-20231002-WA0174 IMG-20231002-WA0179 IMG-20231002-WA0169 IMG-20231002-WA0177 IMG-20231002-WA0158 IMG-20231002-WA0159 IMG-20231002-WA0160 IMG-20231002-WA0173 IMG-20231002-WA0151 IMG-20231002-WA0155 IMG-20231002-WA0148

وكانت قد وجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحديقة المنتزة والتي التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.