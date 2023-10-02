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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة وألعاب نارية .. بورسعيد تحتفل لحظة إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية

البورسعيدية يطلقون
البورسعيدية يطلقون الألعاب النارية فى السماء احتفال بأعلان ا

سادت حالة من الفرحة العارمة بين أبناء بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، عقب إعلان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفع المواطنون فى بورسعيد أعلام مصر وصور الرئيس السيسي بحديقة المنتزة أثناء الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث استمع المواطنون للحظة إعلان الرئيس عن نيته الترشح، مرددين عبارات: "تحيا مصر، بنحبك يا سيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، سيسي رئيسي".

بحضور الآلاف من أهالي بورسعيد.. صور السيسي وأعلام مصر تزين احتفالية أكتوبر

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وأطلق المواطنون الألعاب النارية في سماء بورسعيد فور إنتهاء كلمة الرئيس في ظل أجواء من الوطنية والفرحة العارمة بين المواطنين الذين أكدوا على أن الرئيس استجاب لمطلب الشعب باستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

البورسعيدية يطلقون الألعاب النارية فى السماء احتفال بأعلان الرئيس ترشحه

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وكانت قد وجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحديقة المنتزة والتي التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.

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