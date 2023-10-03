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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: تخصيص الحصة الأولى لتعريف الطلاب بحرب أكتوبر

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تحث الطلاب على زيادة معلوماتهم عن اكتوبر

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد اليوم، عددا من مدارس المحافظة في ثالث أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 رافقها خلالها محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

وكيل تعليم بورسعيد تحث الطلاب على زيادة معلوماتهم عن انتصارات أكتوبر

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وشملت جولة مدارس بورسعيد الملك فيصل الإعدادية للبنات ومجمع محمد السيد وحسن بدراوي الرسمي للغات ومدرسة جمال عبد الناصر الصناعية العسكرية للبنين، بحضور المهندسة حنان صبح مدير عام التعليم الفني وقيادات التعليم الفني.

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وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات التفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة حيث انتظمت جميع الصفوف الدراسية الأولى والعليا اليوم بجميع مدارس المحافظة للتعليم العام والفني والخاص.

ووجهت وكيل أول الوزارة فى بورسعيد خلال الجولة بتخصيص الحصة الأولى هذا الأسبوع لتعريف الطلاب وتزويدهم بالمعلومات عن حرب أكتوبر المجيدة والدروس المستفادة منها، وذلك كتعميم على جميع مدارس المحافظة احتفالا باليوبيل الذهبي لهذه الذكرى الوطنية.

وحثت وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد الطلاب على الاستخدام الإيجابي لمحركات البحث الإلكترونية على الانترنت لزيادة معلوماتهم عن حرب أكتوبر المجيدة وتضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية خلال هذه الحقبة التاريخية الهامة من تاريخ مصر المعاصر.

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