لمدة أسبوعين.. وكيل تعليم بورسعيد تشدد على تخصيص الحصة الأولى لحرب أكتوبر

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة التربية والتعليم، فى محافظة بورسعيد اجتماعا اليوم لمناقشة الأعمال.

واستهدف الاجتماع المنعقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاءها ومديري المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني وموجهي عموم وموجهي مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية على مستوى المحافظة ومديري مدارس التعليم الفني.

ورحبت وكيل أول الوزارة بالحضور لافتة إلى أن تعليم بورسعيد حقق نجاحات كبيرة تحقق له الصدارة في ملف التعليم على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن شعار الفترة الحالية هو تجسيد القدوة وتحقيق الانضباط المدرسي والتربية لدى الطلاب والوظيفي لدى القائمين على العملية التعليمية.

ووجهت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد الحضور بتخصيص الحصة الأولى من اليوم الدراسي لمدة أسبوعين لتعزيز معلومات الطلاب حول حرب أكتوبر المجيدة وبطولات قواتنا المسلحة فيها وتسليط الضوء على أبرز قادتها، مشددة على عدم التهاون في تنفيذ المسابقة المعممة على مدارس المحافظة احتفالا باليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

ولفتت وكيل أول الوزارة إلى أن التعليم يلمس كل أسرة في بورسعيد ويجب أن يتحمل دوره المجتمعي في تربية النشء وتعزيز الأخلاق وترسيخ مفاهيم القدوة الحسنة لدى الطلاب، بهدف اكتمال ركائز التربية والتعليم وتكوين شخصية الطالب السوية القادرة على تحمل المسئولية وفقا لرؤية مصر 2030.

وكيل تعليم بورسعيد ..نكثف الجهود لتجسيد القدوة الحسنة وتحقيق الانضباط المدرسي IMG-20231004-WA0012 IMG-20231004-WA0011 IMG-20231004-WA0010 IMG-20231004-WA0006 IMG-20231004-WA0005 IMG-20231004-WA0004

وأضافت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن قاطرة التنمية في مصر تستحق أن تتمتع بخدمات تعليمية متميزة نظرا للدعم الدائم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للعملية التعليمية، وتمتع مدارسها ببنية تحتية قوية، وتواجد معلمين أكفاء يتمتعون بقدر عال من المهنية والإخلاص والتفاني في العمل.

وطالبت وكيل أول الوزارة الحضور بالتكاتف والمضي قدما لتنفيذ مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي بين طلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية بهدف تدريب الطلاب على إعداد الملخصات بصورة موضوعية تتسق وتتوافق مع الأسلوب العلمي وحثهم على قراءة الكتاب المدرسي والترغيب فيه، متمنية التوفيق والسداد للجميع.