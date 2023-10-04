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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمدة أسبوعين.. وكيل تعليم بورسعيد تشدد على تخصيص الحصة الأولى لحرب أكتوبر

لمدة أسبوعين وكيل
لمدة أسبوعين وكيل أول تعليم بورسعيد تشدد على تخصيص الحصة الأ

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة التربية والتعليم، فى محافظة بورسعيد اجتماعا اليوم لمناقشة الأعمال.

واستهدف الاجتماع المنعقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاءها ومديري المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني وموجهي عموم وموجهي مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية على مستوى المحافظة ومديري مدارس التعليم الفني.

ورحبت وكيل أول الوزارة بالحضور لافتة إلى أن تعليم بورسعيد حقق نجاحات كبيرة تحقق له الصدارة في ملف التعليم على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن شعار الفترة الحالية هو تجسيد القدوة وتحقيق الانضباط المدرسي والتربية لدى الطلاب والوظيفي لدى القائمين على العملية التعليمية.

ووجهت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد الحضور بتخصيص الحصة الأولى من اليوم الدراسي لمدة أسبوعين لتعزيز معلومات الطلاب حول حرب أكتوبر المجيدة وبطولات قواتنا المسلحة فيها وتسليط الضوء على أبرز قادتها، مشددة على عدم التهاون في تنفيذ المسابقة المعممة على مدارس المحافظة احتفالا باليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

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وكيل تعليم بورسعيد: تخصيص الحصة الأولى لتعريف الطلاب بحرب أكتوبر

ولفتت وكيل أول الوزارة إلى أن التعليم يلمس كل أسرة في بورسعيد ويجب أن يتحمل دوره المجتمعي في تربية النشء وتعزيز الأخلاق وترسيخ مفاهيم القدوة الحسنة لدى الطلاب، بهدف اكتمال ركائز التربية والتعليم وتكوين شخصية الطالب السوية القادرة على تحمل المسئولية وفقا لرؤية مصر 2030.

وكيل تعليم بورسعيد ..نكثف الجهود لتجسيد القدوة الحسنة وتحقيق الانضباط المدرسي

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وأضافت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن قاطرة التنمية في مصر تستحق أن تتمتع بخدمات تعليمية متميزة نظرا للدعم الدائم من  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للعملية التعليمية، وتمتع مدارسها ببنية تحتية قوية، وتواجد معلمين أكفاء يتمتعون بقدر عال من المهنية والإخلاص والتفاني في العمل.

وطالبت وكيل أول الوزارة الحضور بالتكاتف والمضي قدما لتنفيذ مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي بين طلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية بهدف تدريب الطلاب على إعداد الملخصات بصورة موضوعية تتسق وتتوافق مع الأسلوب العلمي وحثهم على قراءة الكتاب المدرسي والترغيب فيه، متمنية التوفيق والسداد للجميع.

بورسعيد التعليم العام والفني الدراسات الاجتماعية العملية التعليمية محافظات الجمهورية مدارس التعليم الفني وزارة التربية والتعليم مدير عام التعليم

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وكيل تعليم بورسعيد: تخصيص الحصة الأولى لتعريف الطلاب بحرب أكتوبر

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