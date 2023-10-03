سياح أجانب: بورسعيد مدينة أوروبية على أرض مصرية.. صور

زار عدد من السائحين الأجانب خلال جولتهم في مدينة بورسعيد، عدد من المعالم والمناطق الأثرية والسياحية، شملت زيارة ساحة الشهداء “ميدان المسلة”، ضمن جولة تفقدية موسعة بشوارع مدينة بورسعيد، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة.
من جانبهم، أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها و تشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن، كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد .
وأكدوا على إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتي تعد بمثابة مدينة أوروبية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.