سياح أجانب: بورسعيد مدينة أوروبية على أرض مصرية.. صور

زار عدد من السائحين الأجانب خلال جولتهم في مدينة بورسعيد، عدد من المعالم والمناطق الأثرية والسياحية، شملت زيارة ساحة الشهداء “ميدان المسلة”، ضمن جولة تفقدية موسعة بشوارع مدينة بورسعيد، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة.

سائحون أجانب يزورون ساحة الشهداء “ميدان المسلة” ومعالم بورسعيد| صور IMG-20231003-WA0085 IMG-20231003-WA0086 IMG-20231003-WA0082 IMG-20231003-WA0084 IMG-20231003-WA0080 IMG-20231003-WA0081 IMG-20231003-WA0083 IMG-20231003-WA0079 IMG-20231003-WA0078 IMG-20231003-WA0075 IMG-20231003-WA0076 IMG-20231003-WA0077

من جانبهم، أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها و تشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن، كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد .

وأكدوا على إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتي تعد بمثابة مدينة أوروبية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.