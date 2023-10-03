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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سياح أجانب: بورسعيد مدينة أوروبية على أرض مصرية.. صور

خلال تفقدهم معالمها
خلال تفقدهم معالمها الأثرية سائحون بورسعيد بمثابة مدينة أورب

زار عدد من السائحين الأجانب خلال جولتهم في مدينة بورسعيد، عدد من المعالم والمناطق الأثرية والسياحية، شملت زيارة ساحة الشهداء “ميدان المسلة”، ضمن جولة تفقدية موسعة بشوارع مدينة بورسعيد، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة.

سائحون أجانب يزورون ساحة الشهداء “ميدان المسلة” ومعالم بورسعيد| صور

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من جانبهم، أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة  ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها و تشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن، كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد .

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وأكدوا على إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتي تعد بمثابة مدينة أوروبية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.

بورسعيد الحضارة والتاريخ ساحة الشهداء معالم بورسعيد مدينة بورسعيد السائحين الأجانب

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