لفوا مدن أوروبا.. 4 شباب من الإمارات يجوبون الدول على الدراجات النارية|صور

جمعتهم الصداقة وحب السفر ودفعتهم لاستكشاف دول اوروبا، حيث اكمل مجموعة من أربعة شباب من دولة الإمارات العربية رحلتهم على الدراجات النارية التي أمتدت لــ 21 يوماً غبر عدة دول أوربية.







و حظي هؤلاء الشباب الإماراتيون بتجربة لاتنسى طوال فترة رحلتهم الملحمية حيث نشروا الفرح وأقاموا علاقات دائمة مع الأشخاص الذين التقوا بهم في رحلتهم التي عبرت عدة مدن هي أمستردام، بروكسل، كاليه، كولونيا، كومو، فلورنسا، فرانكفورت، غروسغلوكنر، إنترلاكن، ليوبليانا، لندن، ميلانو، ميونيخ، نانسي، باريس، بيزا، البندقية، وزيل أم سي، وامتدت رحلتهم إلى تسعة بلدان مختلفة، بما ف ي ذلك النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسلوفينيا وسوازيلاند والمملكة المتحدة.





سفراء الصداقة للأمارات



و مثل هؤلاء الشباب دولة الإمارات العربية المتحدة بكل فخر وعلى أكمل وجه، وجسدوا الدفء وكرم الضيافة، مما ترك انطباعاً إيجابياً عن وطنهم في كل مدينة زاروها ذكريات العزيزة، وتعزيز النوايا الحسنة بين الأمم لم تُظهر الرحلة فقط الروح الرياضية و المغامرة التي يتمتعون بها فحسب، بل كانوا أي ًضا كسفراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس قيم الأمة المتمثلة في الصداقة والوحدة على المسرح الدولي.

وأثبتت مغامرتهم الرائعة أن الطريق المفتوح يمكن أن يسد الفجوات الثقافية ويعزز الروابط ويخلق صورة عالمية إيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة



هذه الرحلة إن دلت فإنها تدل على روح المغامرة وحسن النية عند الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، سعيد الجناحي و يوسف الحمادي وعمران أهلي ومبارك عريدات قامو باستكشاف 17 مدينة بجولة أقل مايقال عنها ساحرة و آسرة الجمال.