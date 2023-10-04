بالتعاون مع الإمارات.. وزير الإسكان السوري: بدء تسليم الشقق والمنازل لمتضرري الزلزال

قال وزير الإسكان السوري اليوم الأربعاء، إنه تم بدء تسليم الشقق والمنازل المؤقتة لمتضرري الزلزال.

وأكد سهيل عبد اللطيف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه يتم العمل لإنشاء وتجهيز الأبراج السكنية لمتضرري الزلزال المدمر.

وضرب سوريا وتركيا زلزالا مدمرا في شهر يونيو، والذي أسفر عن وقوع آلاف الضحايا والمصابين.

وأضاف وزير الإسكان، “ تنفذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع محافظة اللاذقيةالتزامن 1000 وحدة سكنية مؤقتة في 7 مواقع”.

وقال سهيل، إن إقامة المتضررين في مراكز الإيواء تقترب من نهايتها، حيث تم تجهيز 750 شقة في محافظة اللاذقية ومدينة جبلة بريفها الجنوبي، بالتعاون مع الشركة الحكومية "العامة للبناء والتعمير".