فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يسهم في العثور على 181 مفقودا في ليبيا

نجحت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية في العثور على (181) مفقود نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا حتي الان.



وأشارت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان لها ان فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وبمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة ساهم في تقديم مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والاغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث والأشلاء من المنازل وعلى ساحل البحر وتحت الركام، ويتركز عمل الفرق الآن من أجل التعرف على الضحايا من خلال الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) .

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات في دعم دولة ليبيا، وتجسيداً لرؤيتها الإنسانية، وللتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الليبي جراء ما خلفه الإعصار “دانيال”.

ويُعد فريق DVI الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى درنة للقيام بهذه المهام النوعية، ويضم الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث مجموعة من الخبراء والمختصين واستشاريي الطب الشرعي وطب الأسنان والـ DNA ، مجهزين بمعدات وأدوات متقدمة خاصة بالتعامل مع الوفيات الجماعية.