عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يسهم في العثور على 181 مفقودا في ليبيا

ارشيفي
ارشيفي

 

نجحت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية في العثور على (181) مفقود نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا حتي الان.


وأشارت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان لها ان فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وبمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة ساهم في تقديم مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والاغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث والأشلاء من المنازل وعلى ساحل البحر وتحت الركام، ويتركز عمل الفرق الآن من أجل التعرف على الضحايا من خلال الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) .

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات في دعم دولة ليبيا، وتجسيداً لرؤيتها الإنسانية، وللتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الليبي جراء ما خلفه الإعصار “دانيال”.

ويُعد فريق DVI الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى درنة للقيام بهذه المهام النوعية، ويضم الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث مجموعة من الخبراء والمختصين واستشاريي الطب الشرعي وطب الأسنان والـ DNA ، مجهزين بمعدات وأدوات متقدمة خاصة بالتعامل مع الوفيات الجماعية.

حفتر : كارثة درنة وصمة عار على جبين كل فاسد

قائد الجيش الليبي يعلن موقفه من إعمار مدينة درنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

موضوعات متعلقة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

ليبيا.. انتشال 17 جثة من مياة درنة وتسليمها للسلطات لفحصها بالحمض النووي

ترشيحاتنا

المستقلين الجدد: حمدين صباحي لم يحترم ذكرى نصر أكتوبر بإقحام الإخوان بالمشهد السياسي

استنكار حزبي لفتح حمدين صباحي الطريق أمام عودة الإخوان للمشهد السياسي

تناقضات حمدين صباحي.. من هوس الزعامة المزيفة إلى دعم الإخوان الإرهابية

40 ضحية من بينهم 23 جنديًا.. الهند تغرق بسبب الفيضانات |شاهد

رفع آثار حادث انقلاب ميني باص بالأوتوستراد | ونقل المصابين إلى المستشفيات

انخفاض ملحوظ في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 - 10- 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غريبة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

فيديو

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ