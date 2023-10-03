قائد الجيش الليبي يعلن موقفه من إعمار مدينة درنة

أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 إصرار القيادة العامة للجيش الليبي، على إعادة إعمار مدينة درنة.

ودعا "حفتر" خلال زيارته الثانية اليوم إلى مدينة درنة المنكوبة، المواطنين الليبيين إلى الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي والقضاء على الفتن التي حاول البعض ترويجها داخل المدينة خلال الأزمة"، بحسب البيان الصادر عن مكتب إعلام القيادة العامة.

واجتمع قائد الجيش الليبي خلال الزيارة بمشايخ وأعيان مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي لتقديم واجب العزاء في ضحايا السيول والفيضانات التي حلت بالمنطقة، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية.

وأشار المشير خليفة حفتر، إلى أن القوات المسلحة الليبية لديها إصرار على إعادة إعمار المدينة بشكل سريع، وأثنى في الوقت ذاته على الجهود المستمرة للضباط والجنود التابعين للقيادة العامة رفقة المؤسسات المدنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية التي أتت من كل المدن الليبية ومن الدول الشقيقة والصديقة تلبيةً لنداء الواجب داخل المدن المتضررة.

وتعرضت مدينة درنة في شرق ليبيا، إلى دمار هائل بسبب الفيضانات والسيول التي ضربتها جراء العاصفة دانيال في العاشر من سبتمبر 2023 أسفرت عن مصرع أكثر من 4 آلاف شخص، وفقدان عشرات الآلاف.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، عن إقرار قانون لإنشاء جهاز إعادة إعمار وتأهيل مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات.

وأعلن "صالح"، موافقة النواب بالإجماع على قانون إعمار وتأهيل درنة "بالتسمية وبالملاحظات" التي تقدم بها مجموعة من النواب حول مشروع القانون خلال الجلسة.