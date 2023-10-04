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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاتقل عن جريمة الخيانة العظمى..

حفتر : كارثة درنة وصمة عار على جبين كل فاسد

حفتر
حفتر

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أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية أنه سيتم محاسبة كل من تهاون او قصر أو ساهم في حدوث كارثة درنة حيث قال : نعلنها بكل وضوح بعقدنا العزم على قطع دابر كل من تهاون او قصّر و ساهم بأي شكل في حدوث كارثة درنة .

ووفق صحيفة المرصد الليبية فقد ذكر قائلا : كارثة درنة وصمة عار على جبين كل فاسد و جريمة شنعاء لا تقل عن جريمة الخيانة العظمى وهكذا يجب تحديد المسؤوليات عنها  .

وأضاف : الكارثة ذكرتنا بالمليارات المهدورة و المنهوبة وبالزمرة السياسية الفاسدة التي حاولت تغطية فشلها بمسرحيات هزلية رخيصة .

وتابع :  الزمرة السياسية الفاسدة تواصل وبدون أدنى حرج مسيرة الفساد على رفاة الضحايا .

وأردف : كنا ننتظر لسنين طويلة تحسن الخدمات في مناطقنا وما ان تحركنا خطوة للأمام حتى جائت هذه الكارثة و أعادتنا للوراء خطوات .

وواصل : سنتحمل الأعباء برحابة صدر و قد باشرنا التواصل مع كافة الأصدقاء و الأشقاء لاعادة تقييم المساكن و البنى التحتية و السدود .

واكمل: سنتحمل الاعباء تجنبًا لأي كارثة مستقبلية نتيجة فساد الفاسدين و تخاذل المتخاذلين .

وزاد : مشاركة أبناء درنة ومهندسيها وخبرائها في معالجة تداعيات هذه الكارثة أمر ضروري .

وتابع : درست وعشت في درنة ثلاثة سنوات وهذه المدينة كانت منارة الثقافة و العلم و الأدباء ويجب طي صفحة الماضي بكل مآسيه ونحتاج اليوم إلى لم الشمل وربط جسور الثقة .

وشدد علي ضرورة  الانتباه لأبواق الفتنة التي تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي لدرنة، مبينا أن هذه المحنة تعتبر لحظة تاريخية للتضامن ورص صفوف جميع أهالي وسكان درنة .

وأتم تصريحاته قائلا : الأزمة تلد الهمة ولا يتسع الامر إلا إذا ضاق ولسنا بصدد المناكفات وتعميق النزاعات حيث فقدنا في هذه الكارثة كوكبة من أبناء القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب بجانب اخوانهم المدنيين ونحتسبهم جميعًا من الشهداء

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