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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من القيادة الليبية| حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

التقى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في العاصمة موسكو، بحسب بيان مكتب إعلام القيادة العامة الليبية.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن اللقاء الذي جرى بين حفتر، وبوتين وشويجو، فيما أكد قصر الرئاسية الروسية "الكرملين" أن الرئيس بوتين التقى المشير حفتر، وبحثا الأوضاع في ليبيا والمنطقة، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وبدأت المشير خليفة حفتر زيارته إلى روسيا، أمس الأول الثلاثاء التقى خلالها عدد من المسئولين الروس، وزار خلالها مسجد موسكو الجامع رفقة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف.

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