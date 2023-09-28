بيان عاجل من القيادة الليبية| حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

التقى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في العاصمة موسكو، بحسب بيان مكتب إعلام القيادة العامة الليبية.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن اللقاء الذي جرى بين حفتر، وبوتين وشويجو، فيما أكد قصر الرئاسية الروسية "الكرملين" أن الرئيس بوتين التقى المشير حفتر، وبحثا الأوضاع في ليبيا والمنطقة، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وبدأت المشير خليفة حفتر زيارته إلى روسيا، أمس الأول الثلاثاء التقى خلالها عدد من المسئولين الروس، وزار خلالها مسجد موسكو الجامع رفقة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف.