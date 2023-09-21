ليبيا.. حفتر يلتقي قائد القوات المُشتركة الأفريكوم

التقي القائد العام للقوات المُسـ.ـلحة الليبية المُشير خليفة حفتر، قائد القوات المُشتركة "الأفريكوم" الجنرال "مايكل لانجلي".



حضر اللقاء المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية "ريتشارد نورلاند" والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية "جيرمي برنت."



وقدم الجنرال لانجلي والوفد المرافق له تعازيهم إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحـ.ـايا الفيضانات



كما أكد الجنرال لانجلي تقديم الولايات المتحدة للإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.



فيما اثني الجنرال لانجلي على جهود القيادة العامة في مكافحة الإرهـاب وعلى حالة الاستقرار الذى تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية لليبيا.