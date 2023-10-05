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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

مخدرات في بطون الأسماك..صورة
مخدرات في بطون الأسماك..صورة توثق ما عثرت عليه شرطة دولة

ألقت شرطة دولة أجنبية القبض على مجموعة من المهربين قاموا بوضع المخدرات داخل بطون أسماك مجمدة  في ثلاجة على متن قارب نهري. 

أظهرت لقطات مقطع فيديو نشرتها صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الخميس، مصادرة عناصر الشرطة الأجنبية ما يقدر بـ 2.5 كيلوجرام من المخدرات مقسمة على 4 عبوات مغلفة بالبلاستيك داخل بطون الأسماك المجمدة. 

مخدرات في بطون الأسماك 

واكتشفت الشرطة البرازيلية المخدرات أثناء قيامها بتفتيش القارب الذي رسا في منطقة تونانتنز بولاية أمازون أو أمازوناس. 

ولفت الشرطة إلى أن المقبوض عليهم كانوا يخططون لتهريب المخدرات خلال معارض الأسماك السنوية القادمة المقررة في جميع أنحاء منطقة أمازوناس.

وقال أحد السكان، بحسب وسائل الإعلام المحلية: "يجب أن يتلقى هؤلاء الأشخاص حكما مزدوجا، بتهمة الاتجار وإهدار الطعام".

ويعاقب القانون البرازيلي على الاتجار بالمخدرات بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

مخدرات في بطون الأسماك..صورة توثق ما عثرت عليه شرطة دولة أجنبية 
مخدرات في بطون الأسماك..صورة توثق ما عثرت عليه شرطة دولة أجنبية 
مخدرات في بطون الأسماك..صورة توثق ما عثرت عليه شرطة دولة أجنبية 
مخدرات في بطون الأسماك..صورة توثق ما عثرت عليه شرطة دولة أجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

مخدرات بطون الأسماك المهربين أسماك مجمدة ثلاجة قارب نهري البرازيل أمازون

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