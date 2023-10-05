غادة عبد الرازق وابنتها وحفيدتيها فى ضيافة "معكم منى الشاذلى" .. اليوم

تحلالفنانة غادة عبد الرازق وابنتها روتانا وحفيدتيها، ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلي، اليوم الخميس ، على شاشة قناة ON.



ونشرت قناة ON E البرومو الخاص بحلقة الفنانة غادة عبد الرازق ببرنامج معكم منى الشاذلي، وكتبت: "الخميس، غادة عبد الرازق وابنتها وحفيدتيها ضيوف معكم منى الشاذلي في حلقة مليئة بالتحديات والألعاب".

وتالقت غادة عبد الرازق باطلالة ملفتة وجريئة مرتدية جمبسوت باللون الأبيض وهو ما كشف عن خصرها المنحوت وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

غادة عبد الرازق - مسلسل حدث بالفعل

وتشارك غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية،وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.