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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرتين في 24 ساعة.. تركيا تشن هجوما خطيرا على مدينة الحسكة السورية

هجوم تركي على مدينة
هجوم تركي على مدينة الحسكة السورية - أرشيفية

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بأن القوات التركية شنت غارات استهدفت مدينة الحسكة في سوريا عن طريق طائرات بدون طيار.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد سمع دوي انفجار بالقرب من حي المشيرفة في الحسكة، مشيرة إلى أن طائرة تركية مسيرة استهدفت موقعا عسكريا تابعا لقوات سوريا الديمقراطية في المكان.

ويعد الهجوم التركي اليوم هو الثاني في خلال 24 ساعة على مدينة الحسكة السورية، والتي تقع ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتي تشكلها قوات من حزب العمال الكردستاني الكردي.

وأمس، الأربعاء، أعلن جهاز الاستخبارات التركية، تحييد "مسئول الاستخبارات" في وحدات حماية الشعب الكردية نابو كله خيري بمدينة الحسكة شمالي سوريا.

وقالت الاستخبارات التركية، في بيان لها، إن نابو كله خيري كان أحد مخططي الهجوم بشارع الاستقلال في إسطنبول العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

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