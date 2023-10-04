"في سوريا".. تركيا تعلن تحييد الإرهابي المسؤول عن تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول

أعلن جهاز الاستخبارات التركية، اليوم الأربعاء، تحييد "مسؤول الاستخبارات" في وحدات حماية الشعب الكردية نابو كله خيري بمدينة الحسكة شمالي سوريا.

وقالت الاستخبارات التركية في بيان لها، إن نابو كله خيري كان أحد مخططي الهجوم بشارع الاستقلال في إسطنبول العام الماضي والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وفي العالم الماضي، وقع هجوم إرهابي في أحد الفنادق في شارع الاستقلال في العاصمة التركية إسطنبول، وهو الشارع الذي يعد من أهم شوارع تركيا السياحية، حيث قامت فتاة تم القبض عليها بوضع حقيبة بها متفجرات بالقرب من الفندق، وأدي الانفجار إلى مصرع 6 أشخاص وعشرات المصابين.

وعلى جانب آخر، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن الشخصين الذين نفذا الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة قبل أيام، جاءا من سوريا وتلقيا تدريبا هناك.

وقال وزير الخارجية التركي، إن هناك بنى تحتية تابعة للإرهابيين في سوريا والعراق، لافتا إلى أن القوات التركية ستدمرها لأنها تعتبر أهداف مشروعة.

وحاول عنصران استهداف مبنى تابعا لوزارة الداخلية التركية، حيث قام أحدهما بتفجيرنفسه عند مدخل المديرية الأمنية، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار، تم على إثره تحييد العنصر الثاني، وأصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.