"قادمين من سوريا".. إعلان صادم من تركيا بشأن الهجوم الإرهابي في أنقرة

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن الشخصين الذين نفذا الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة قبل أيام، جاءا من سوريا وتلقيا تدريبا هناك.

وقال وزير الخارجية التركي، إن هناك بنى تحتية تابعة للإرهابيين في سوريا والعراق، لافتا إلى أن القوات التركية ستدمرها لأنها تعتبر أهداف مشروعة.

وحاول عنصران استهداف مبنى تابعا لوزارة الداخلية التركية، حيث قام أحدهما بتفجيرنفسه عند مدخل المديرية الأمنية، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار، تم على إثره تحييد العنصر الثاني، وأصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وأكدت وزارة الداخلية أن أحد المهاجمين كان عضوا في حزب العمال الكردستاني.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أن قوات الأمن التركية اعتلقت 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفة تركيا منظمة إرهابية.

وقال وزير الداخلية التركي عبر صفحته على منصة إكس، إن نتجية لعمليات مكافحة الإرهاب التي شنتها القوات التركية في إسطنبول تم إعتقال 20 شخصا تم الاشتباة بهم.