فتحي عبد الوهاب يحيي ذكرى ميلاد سليمان عيد برسالة مؤثرة

أحيا الفنان فتحي عبد الوهاب، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سليمان عيد، ونشر فيديو قديم لعيد ميلاده السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي عبد الوهاب مطالبا جمهوره بالدعاء له: “الله يرحمك يا سليمان”.

ذكرى سليمان عيد حاضرة في قلوب محبيه

ولا تزال ذكرى الفنان سليمان عيد حاضرة لدى جمهوره ومحبيه، لما تركه من بصمة مميزة في عالم الكوميديا، من خلال أعماله الفنية المتنوعة التي نجح بها في رسم البسمة على وجوه المشاهدين.

وتميز الراحل بخفة ظله وأدائه الكوميدي الذي جعله واحدًا من الوجوه المألوفة والمحبوبة لدى الجمهور المصري، لتظل أعماله الفنية شاهدة على مشواره، رغم رحيله.