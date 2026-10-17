قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لإصلاح منظومة التمويل التنموي الدولي
سعر الذهب اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في مصر.. كم يسجل عيار 21 الآن؟
تقرير أمريكي: إيران تزود الحوثيين بمعلومات استخباراتية لشن هجمات على السعودية
حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد
المخرج محمد سلامة يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
أستراليا تسجل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H5N1
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية
الأهلي يبدأ رحلة الكونفيدرالية من أوغندا.. كيتارا ضربة البداية وطموح اللقب يعود بعد 11 عاما
«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فتحي عبد الوهاب يحيي ذكرى ميلاد سليمان عيد برسالة مؤثرة

فتحي عبد الوهاب وسليمان عيد
فتحي عبد الوهاب وسليمان عيد
سارة عبد الله

أحيا الفنان فتحي عبد الوهاب، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سليمان عيد، ونشر فيديو قديم لعيد ميلاده السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي عبد الوهاب مطالبا جمهوره بالدعاء له: “الله يرحمك يا سليمان”.

ذكرى سليمان عيد حاضرة في قلوب محبيه

ولا تزال ذكرى الفنان سليمان عيد حاضرة لدى جمهوره ومحبيه، لما تركه من بصمة مميزة في عالم الكوميديا، من خلال أعماله الفنية المتنوعة التي نجح بها في رسم البسمة على وجوه المشاهدين.

وتميز الراحل بخفة ظله وأدائه الكوميدي الذي جعله واحدًا من الوجوه المألوفة والمحبوبة لدى الجمهور المصري، لتظل أعماله الفنية شاهدة على مشواره، رغم رحيله.

الراحل سليمان عيد فتحي عبد الوهاب فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

صورة من اللقاء

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري بعد الفوز على الجيش الرواندي

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد 5 أيام فقط من تعيينها

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث

قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

ترشيحاتنا

فيضانات تركيا

وزير خارجية باكستان يعرب عن تعازيه في ضحايا فيضانات تركيا

وزير النفط العراقي

العراق: تطوير حقول كركوك الأربعة يرفع الإنتاج إلى 450 ألف برميل يومياً

وزارة المالية الكورية

وزارة المالية الكورية: الاقتصاد يواصل التعافي بدعم من الصادرات والاستهلاك المحلي

بالصور

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ابتعدي عن الموبايل.. حيل بسيطة تساعدك على النوم بسرعة والتخلص من الأرق

التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق

بتشربي مياه قليلة؟.. 6 علامات تظهر على جسمك أبرزها الدوخة والجفاف

أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد