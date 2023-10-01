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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية في أنقرة

الهجوم الإرهابي على
الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية في أنقرة

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي أدى إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس" إن الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع تركيا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن هجوما إرهابيا وقع صباح اليوم، الأحد، كان يستهدف مقر الوزارة، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

هجوم أنقرة 

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تركية، إنه سُمع دوي انفجارات قرب مبنى وزارة الداخلية، فيما طوقت قوات أمنية المنطقة.

ووفقا لما ذكرت قناة "CNN Turk" التلفزيونية، وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط أنقرة، ووصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.

الاتحاد الأوروبي أنقرة وزارة الداخلية التركية الداخلية التركية جوزيب بوريل

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