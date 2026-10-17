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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة تواصل تألقها في أحدث ظهور بمهرجان الجونة السينمائي

درة
درة
سارة عبد الله

شاركت الفنانة درة صورا جديدة لها، بأحدث إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته التاسعة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت درة الأنظار بلوك ناعم وأنيق، وارتدت فستانا أوف شولدر بدرجات البني مع مجوهرات راقية، ولوك ميك اب يبرز جمالها.

 ويأتي ظهور درة بالتزامن مع انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، المقامة خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع السينما والإعلام، إلى جانب حضور سينمائي من مصر والعالم العربي ومختلف أنحاء العالم.

وتتضمن الدورة الجديدة برنامجًا متنوعًا من العروض السينمائية والفعاليات المهنية واللقاءات التي تجمع المخرجين والمنتجين والمواهب الجديدة، بما يتيح فرصًا لتبادل الخبرات والرؤى الفنية، ويدعم التواصل بين العاملين في صناعة السينما، فضلًا عن تسليط الضوء على تجارب سينمائية متنوعة.

ويواصل مهرجان الجونة السينمائي حضوره ضمن أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، من خلال برنامجه الذي يجمع بين عرض الأفلام وتنظيم الأنشطة المهنية، وفتح مساحات للتعاون والحوار بين صناع السينما العربية والعالمية.

درة تواصل نشاطها الفني بمسلسل «قلب شمس»

وعلى صعيد آخر، تستعد درة للظهور في مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها مجددًا بالنجمة يسرا، في عمل من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في التمثيل، في تعاون جديد يضيف إلى حضور درة على الساحة الدرامية.

درة مهرجان الجونة السينمائي درة زروق الفنانة درة إطلالة درة

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