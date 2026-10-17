قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في مصر.. كم يسجل عيار 21 الآن؟
تقرير أمريكي: إيران تزود الحوثيين بمعلومات استخباراتية لشن هجمات على السعودية
حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد
المخرج محمد سلامة يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
أستراليا تسجل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H5N1
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية
الأهلي يبدأ رحلة الكونفيدرالية من أوغندا.. كيتارا ضربة البداية وطموح اللقب يعود بعد 11 عاما
«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هلا رشدي: أفكر في عمل مسرحية مع عمي خالد جلال

هلا رشدي
هلا رشدي
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي

كشفت الفنانة هلا رشدي عن وجود فكرة لتقديم عرض مسرحي ميوزيكال للأطفال، بالتعاون مع المنتج مصطفى السويفي، موضحة أن المخرج خالد جلال طُرح اسمه لتولي إخراج العمل، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة النقاش ولم يتم الاستقرار على تفاصيله النهائية حتى الآن.

وقالت هلا رشدي: «كنا لسه بنتكلم أنا ومصطفى عن فكرة إننا نعمل مسرح ميوزيكل للأطفال، وكان فيه اقتراح إن الأستاذ خالد جلال يكون هو المخرج، والفكرة لسه في مرحلة الكلام، لكن إحنا شايفين إنه لو المشروع اتنفذ معاه، ممكن يقدم حاجة مميزة جدًا».

وأضافت: «لكن حتى الآن هي مجرد فكرة بنتكلم فيها، ولسه مفيش تفاصيل نهائية».

وعن اعتمادها على نفسها في مشوارها الفني، أكدت هلا رشدي أنها بطبيعتها لا تحب طلب المساعدة من الآخرين، مشيرة إلى أن هذه الصفة صاحبتها منذ سنوات الدراسة.

وأوضحت: «أنا بطبيعتي مش بحب أطلب حاجة من حد، حتى أيام الجامعة لما كان بابا وماما مسافرين، لو المصروف خلص لأي سبب، كنت ممكن أقضي الشهر من غير ما أطلب منهم فلوس تاني، رغم إن الموضوع كان عادي بالنسبة لإخواتي».

وتابعت: «عندي مشكلة في حتة الطلب عمومًا، لو الحاجة جات من نفسها أهلاً وسهلاً، ولو ما جاتش مش هطلبها، ويمكن ده خلاني أحس بطعم النجاح بشكل أكبر، لأن الإنسان لما يوصل لحاجة بمجهوده بيكون إحساسه مختلف».

ألبوم هلا رشدي 

احتفلت المطربة هلا رشدي، والمنتج مصطفى السويفي، بالألبوم الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، وكشفت كواليس التحضير للألبوم.

وفي لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، كشفت هلا رشدي، كواليس الألبوم، والكليبات التي سوف تقوم بتصويرها والأفكار التي تستعد لتنفيذها في أغاني الألبوم.

كما تحدثت هلا رشدي، عن سر غيابها عن التمثيل، وتأثير الحجاب على مشوارها الفني، وعلاقتها بعمها المخرج الكبير خالد جلال.

هلا رشدي المطربة هلا رشدي الفنانة هلا رشدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

صورة من اللقاء

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري بعد الفوز على الجيش الرواندي

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد 5 أيام فقط من تعيينها

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث

قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

بالصور

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ابتعدي عن الموبايل.. حيل بسيطة تساعدك على النوم بسرعة والتخلص من الأرق

التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق

بتشربي مياه قليلة؟.. 6 علامات تظهر على جسمك أبرزها الدوخة والجفاف

أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد