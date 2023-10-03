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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

صدى البلد

ألقت السلطات التركية القبض على الناشطة الموالية للإخوان، غادة نجيب، زوجة الممثل هشام عبد الله، لعدم التزامها بتعليمات التوقف عن الهجوم والتحريض على القيادة والأجهزة الأمنية في مصر.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال عبد الله عبر منصة “فيسبوك”: “اعتقلت المخابرات التركية زوجتي غادة نجيب من المنزل لأسباب سياسية"، مشيرا إلي أنه "تم القبض عليها بشكل مهين أمام أطفالها”.

بدوره، أكد الناشط الإخواني، هيثم أبو خليل، توقيف غادة نجيب، عبر منصة “فيسبوك”: “تم اعتقال غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبد الله، من منزلها عصر الاثنين من قبل السلطات التركية... أتمنى أن يكون ما حدث خطأ غير مقصود، وأن يتم الإفراج عنها فوراً”.

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وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على الممثل هشام عبد الله في مدينة إسطنبول عام 2018، بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي، قبل أن تفرج عنه بتدخل من جانب قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية. 

مصر هشام عبد الله غادة نجيب السلطات التركية تركيا

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