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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الجيل: تواصل أي مرشح للرئاسة مع الإخوان وأيمن نور يلطخ اسمه

أيمن نور
أيمن نور

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على اللقاءات التي جمعت أحمد الطنطاوي بأيمن نور في لبنان وكذالك لقاء حمدين صباحي بحزب الله، مستنكرًا تلك اللقاءات التي مع أشخاص يحملون موقفًا معاديًا مع الدولة المصرية.

وقال "الشهابي" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تلك اللقاءات ليست بغريبة عنهم فهم مرتبطون بهم وليس هذا هو اللقاء الأول ولن يكون الأخيرة، مضيفًا بأن الذين يلتقون بجماعة الإخوان وقيادتها وأذرعها في لبنان، يعزلون أنفسهم عن الشعب المصري، الذي أجمع على إقصاء تلك الجماعة من المشهد السياسي المصري، وهذا ما حدث في الحوار الوطني.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن هناك حكما قضائي بأن جماعة الإخوان، جماعة إرهابية، وتاريخهم معروف من حمل السلاح والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وبالتالي من يلتقي بهم خارج على الإجماع الشعبي.

وأشار ناجي الشهابي، إلى أن أي مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يتصور أنه يمكن لجماعة الإخوان أن تضيف لها أصوات، فهذا يجعله يخسر أصوات الشعب المصري بالكامل، وسوف يظل اسمه دائما ملطخ كونه مرشح الجماعة الإرهابية.

ونوه ناجي الشهابي، بأن وجود جماعة الإخوان يتناقض مع فلسلفة العملية الانتخابية القائمة على الممارسة الديمقراطية، في حين أن ممارسات الإخوان ممارسات إرهابية كلها.

وقال ناجي الشهابي إن التاريخ لن يرحم هؤلاء ولن يغفر لهم استعانتهم بهؤلاء الأوغاد من أجل مكاسب انتخابية رخيصة، لن تحقق لهم نجاحًا ولكنها تؤكد قصر نظرهم وولائهم في نفس الوقت.

وحول لقاء حمدين صباحي بحزب الله في لبنان، قال: "هذا أمر مرفوض تمامًا، لأن حزب الله له موقف معادي لمصر في 2011 وكان من الأحزاب المسؤولة عن الخراب الذي حدق في تلك الفترة، وبالتالي كان يجب الانقطاع عن لقاءاتهم تمامًا فتاريخهم الإرهابي معروف للجميع".

أيمن نور حمدين صباحي حزب الله ناجي الشهابي حزب الجيل

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