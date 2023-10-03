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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حجم التضخم في تركيا من جديد .. اليوم

سوق في تركيا
سوق في تركيا

ارتفع التضخم في تركيا اليوم وفق ما ذكرت جهات حكومية ، وذلك رغم الإجراءات التركية لخفض المعدل الذي يؤثر على المواطنين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وصل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.53 بالمئة في سبتمبر.

وينخفض ذلك قليلا عن المتوقع لكنه يظل مرتفعا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة.

وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75 بالمئة على أساس شهري.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 47.44 بالمئة وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وتشير البيانات ، إلى أن معدل التضخم في تركيا بدأ يبلغ ذروته بعد أن وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي وصلت إلى 30 بالمئة من 8.5 بالمئة في أربعة أشهر. 

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