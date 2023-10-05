شركة مصرية عملاقة بالسعودية.. بشرة سارة بشأن تنفيذ القاهرة هذه المشروعات بالمنطقة

أعلنت وزارة النقل الموافقة على إنشاء مقر لشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بالمملكة العربية السعودية بعد ان حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية.

وزارة النقل

إنشاء مقر جديد في الخارج

وترأس وزير النقل كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة، ووجه بالتوسع في أنشطة جديدة وضرورة الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى بالدولة وفتح مجالات عمل الشركة خارج مصر خاصة في أفريقيا والدول العربية.

وخلال الاجتماع قدر رئيس الشركة الإيرادات المتوقعة بنحو 988 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، حسب بيان صحفي.

وأضاف أنه تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه.



قامت الشركة القابضة مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة بتنفيذ مشروعات خلال العــام المالـي الماضي المنتهي في 2022/6/30 تجاوزت قيمتها 10.5 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والكباري بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن توسع أنشطة الشركة القابضة للطرق والكباري خارج مصر هو أمر محمود ومطلوب من فترة طويلة.

وزير النقل

إنعاش الحالة الاقتصادية

وأوضح مهدي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ذلك سيكون له مردود إيجابي في زيادة الدخل الخاص بالشركة القابضة، بجانب إنعاش الحالة الاقتصادية للشركة وله مردود إيجابي على الاقتصاد المصري لأن الاعمال التي تقوم به الشركة في دول الجوار الإقليمي أو في دول القارة السمراء يكون له مردود للاقتصاد المصري لان ذلك يتم بتعاقدات بـ "العملة الصعبة".

وتابع: علاوة على أن ذلك يساعد على تحديث ما لدى الشركة من مُعدات وثقل خبرات العاملين فيها، فيما يخص بأنشاء مقر جديد للشركة القابضة.

وواصل: الشركة القابضة انتقلت الي العاصمة الإدارية في ببنى وزارة النقل، معقبا: لكن لو كان هناك مقر خاص بالشركة كان هيكون امر جيد لأنه تضاف بالأصول الخاصة بالشركة ولها مردود أيضا إيجابي على حجم أصول الموجودة للشركة ويرسخ من قوة الشركة ككيان هندسي وككيان مقاول مملوك لوزارة النقل له إمكانيات مالية وفنية مرتفعة.

واستعرض رئيس الشركة القابضة الموازنة التخطيطية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن العام المالي 2023 / 2024 ، موضحاً انه تم إعداد الموازنة وفقا للنظرة المستقبلية المتوقعة والتطور في حجم الأعمال، وأثار التغيرات الاقتصادية، ومتوسط المحقق الفعلي خلال العامين السابقين، والتغيرات المتوقعة في الموازنات المقترحة لجهات الإسناد، والتغير في الأسعار، وبناءاً علي ذلك تم تقدير الإيرادات المتوقعة للشركة القابضة بمبلغ 988 مليون جنيه.

الدكتور حسن مهدي

توسيع أنشطة القابضة للطرق

مضيفاً انه لتنفيذ توجيهات وزير النقل بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات، فقد تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه، كما قامت الشركة القابضة مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة بتنفيذ مشروعات خلال العــام المالـي الماضي المنتهي في 2022/6/30 تجاوزت قيمتها 10.5مليار جنيه.

وأكد وزير النقل إلى ضرورة تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة اخرى مساعدة مثل ما تم في انشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية .وشدد الوزير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة.

مشيرا إلى ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحددة بالعقود دون تأخير وكذلك بحث اي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ.

وأضاف الوزير ، أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات دورية مع رئيس وقيادات الشركة القابضة لمتابعة تنفيذ خطة التحديث والتطوير الخاصة بها وبالشركات التابعة ولاستمرار في اجراء جولات ميدانية تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها مشيرا ً الى أن توجيهات القيادة السياسة وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال .

والجدير بالذكر، أن الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، هي شركة حكومية تعمل في مجال إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والإنشاءات، ويتبعها 4 شركات تم تأسيسهم عام 1963، وفق موقعها الرسمي.