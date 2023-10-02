جذب الاستثمارات.. برلماني: قطاع النقل شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة

ثمن النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الكامل والشامل، لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية والطرق بحلول عام 2025 وليس 2030.

وقال البلشي، إن قطاع النقل والمواصلات ومنظومة الطرق من القطاعات التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستطرد عضو الشيوخ أن الطرق والكباري والنقل والمواصلات أحد أهم شرايين جذب وتسهيل الاستثمار، موضحا أن الرئيس السيسي، حرص على إنشاء البنية الأساسية والضرورية لجذب الاستثمارات.

وقال البلشي إن هناك تطوير في الموانئ البحرية، وجذب خطوط ملاحية جديدة وإنشاء محطات للحاويات وأخرى متعددة الأغراض، منوها ان هذا الأمر يهدف للارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.