لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للطرق.. وزير النقل يعقد اجتماعًا مع قيادات الطرق والكباري

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري وبحضور رؤساء الشركات المنفذة لعدد من مشروعات المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وهي مشروعات (تطوير و توسعة المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي – مشروع ازدواج طريق أسيوط / سوهاج (شرق النيل) - ازدواج طريق سفاجا / مرسى - مشروع رافد جمصة) وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات الهامة.

وأكد الوزير أن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق الجاري تنفيذها تشمل 17 مشروعًا بإجمالي اطوال 1300 كم بإجمالي تكلفة 35 مليار جنيه، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات خلال المدة الزمنية المخصصة لها في الموازنة المالية وأن يكون لكل مشروع خطة تفصيلية في مواقع العمل مبنية على أسس واقعية مرتبطة بحجم المعدات والعمالة والخامات بالمشروع وان يتم تنفيذ المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالية وان يتم تدعيم قطاعات هيئة الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدات جديدة.





وتابع الوزير معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى من تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم وحيث تم تقسيم المرحلة الاولى الى 12 قطاع لسرعة الانجاز حيث سيصبح الطريق 3 حارات في كل إتجاه بعرض رصف 12 مترا ، وإنشاء طريق للشاحنات 3حارات أسفلتى لإتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متر اً، و2 حارة خرسانى لإتجاه القاهرة بعرض رصف9 أمتار ، ويتضمن إنشاء عدد (21) عمل صناعي ( 5 كباري + 16 نفقاً) ووجه الوزير بتكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام خاصة وان القيادة السياسية قد صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقًا لأولويات التنفيذ بحيث تكون المرحلة الأولى من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول ٢٣٠ كم.





والمرحلة الثانية فالمسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول ٩٠ كم وكذلك المسافة من إدفو مرورا بأسوان وحتي توشكى بطول ٣٥٠ كم، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول ٢٥٠ كم، على أن تكون المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى إدفو بطول ٢٣٥ كم، وكذلك المسافة من توشكى حتي ارقين بطول ١٠٠ كم.





كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط / سوهاج (شرق النيل) بطول 145 كم ليصبح بعرض رصف 9,6 متر ( 2 ) حارة مرورية + طبان مرصوف لكل اتجاه حيث يأتي تنفيذ المشروع، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلا للحوادث بالاضافة إلى سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمرانى والصناعى والزراعى بكافة محافظات الجمهورية مشيرا الى ان المشروع سيسهم فى تنمية حركة انتقال الأفراد والسائحين والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (أسيوط – سوهاج) وساحل البحر الأحمر (سفاجا – الغردقة).





كما يسهم أيضا فى تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التى تعتمد عليها المناطق السياحية فى البحر الأحمر، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة فى وسط الصعيد، حيث سيتكامل هذا الطريق مع طريقى سفاجا – سوهاج وسفاجا – قنا، اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي وهذا الطريق استكمال لمحور "سفاجا – سوهاج – أسيوط" المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.





وتابع المهندس كامل الوزير ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200كم والذي يشمل إنشاء طريق موازٍ للطريق القائم 2 حارة ليصبح بإجمالى عرض رصف 9,20 متر ، ووجه الوزير بسرعة تكثيف المعدات وموافاته بتقارير اسبوعية عن معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات خاصة مع اهمية المشروع في المساهمة في استيعاب الحركة المرورية على الطريق وخاصة خدمة مناطق التنمية السياحية والمساهمة في الحد من الحوادث على الطريق.



