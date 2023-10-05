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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 1600 جنيه..موبايل رخيص من Nokia بكاميرا|ينافس سامسونج 

بسعر 1600 جنيه..موبايل
بسعر 1600 جنيه..موبايل رخيص من Nokia بكاميرا|ي

أعلنت شركة HMD Global، الشركة المطورة لهواتف نوكيا، منذ فترة عن هاتفها الاقتصادي نوكيا C1 2nd edition في السوق المصري. الهاتف الجديد يأتي بسعر 1599 جنيه مصري فقط، ويتميز بشاشة كبيرة وكاميرا خلفية وبطارية طويلة الأمد.

يأتي نوكيا C1 2nd edition بشاشة IPS LCD مقاس 5.45 بوصة بدقة HD+، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3. يعمل الهاتف بمعالج Unisoc SC7731E رباعي النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أساسية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

ويتوفر C1 2nd edition بثلاثة ألوان هي: الأزرق والأسود والأرجواني.

 

مميزات هاتف نوكيا C1 2nd edition:

 

• شاشة كبيرة بدقة HD+

• كاميرا خلفية أساسية

• بطارية طويلة الأمد

عيوب هاتف C1 2nd edition:

• معالج ضعيف

• ذاكرة وصول عشوائي صغيرة

• ذاكرة تخزين داخلية صغيرة
 

يعد C1 2nd edition هاتفًا جيدًا في الفئة الاقتصادية، ويقدم شاشة كبيرة وبطارية طويلة الأمد. ومع ذلك، هناك بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل المعالج الضعيف وذاكرة الوصول العشوائي الصغيرة وذاكرة التخزين الداخلية الصغيرة.

 

عن HMD Global

 

HMD Global هي الشركة المطورة لهواتف نوكيا. تأسست الشركة في عام 2016، وتعمل على تطوير وتسويق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية تحت العلامة التجارية نوكيا.

نوكيا هاتف نوكيا مميزات هاتف نوكيا C1 2nd edition HMD HMD Global Nokia

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