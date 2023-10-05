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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إلى أرمينيا بـ 10.4 ملايين يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأرمينيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 10.4 ملايين يورو لدعم أرمينيا، مضيفة أن الاتحاد وسيناقش إجراءات أخرى لمساعدت أرمينيا في هذه الأوقات الصعبة.

وقال رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي عبر عن دعمة لـ أرمينيا في المجال الإنساني.

وأشارت فون دير لاين، إلى أن الاتحاد ندد بالعمليات العسكرية لـ أذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ، ودعي إلى حل سلمي.

ومن جابنه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "علينا مساعدة أرمينيا في تعزيز علاقاتها مع أوروبا والوفاء بوعود المساعدات التي قطعناها سابقا".

وفي وقت سابق، زارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أرمينيا وأعلنت عن دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أرضيها.

كما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية هذا الأسبوع رفع المساعدة المقدمة لـ أرمينيا إلى 12,5 مليون يورو.

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