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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب دولة أوربية| سر رفض رئيس أذربيجان حضور اجتماع إسبانيا ولقاء قادة أرمينيا

رئيس اذربيجان
رئيس اذربيجان

أفادت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، رفض حضور اجتماع إسبانيا ولقاء قادة أرمينيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قرر علييف، عدم حضور حدث بوساطة الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، حيث كان من الممكن إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الأذربيجانية، اليوم الأربعاء.

وكان علييف يفكر في المشاركة في اجتماع خماسي في غرناطة، إسبانيا، غدا الخميس، مع قادة فرنسا وألمانيا وأرمينيا ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل.

وكان من المقرر أن يناقش الخمسة، مستقبل منطقة ناجورني كاراباخ، بعد أن استعادت باكو السيطرة الكاملة، في عملية عسكرية على مدار 24 ساعة، بدأت في 19 سبتمبر، واستعراض التقدم المحرز في محادثات السلام الطويلة الأمد والأمور المضطربة بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت وكالة أنباء الأنباء الأذربيجانية "APA"، التي تديرها الدولة في أذربيجان، نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها، إن علييف قرر عدم الحضور.

وقالت إن علييف أراد أن تكون تركيا ممثلة في الاجتماع، ولكن فرنسا وألمانيا اعترضتا، وقالت إن باكو شعرت بأن "مناخا مناهضا لأذربيجان" قد تطور بين المشاركين المحتملين في الاجتماع.

وعلى وجه الخصوص، استشهدت الوكالة الأذربيجانية بما قالت إنه استياء في باكو حول بيان أدلى به ميشيل وما اعتبره "تصريحات محاباة للأرمن" من قبل المسؤولين الفرنسيين وقرار فرنسا، الذي أعلن يوم الثلاثاء، بتزويد يريفان بالمعدات العسكرية.

وأشارت الوكالة إلى أن أذربيجان لن تحضر أي محادثات مستقبلية شملت فرنسا، ولكنها لا تزال منفتحة على الاجتماعات الثلاثية المحتملة مع الاتحاد الأوروبي وأرمينيا.

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