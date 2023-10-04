هدفهم التجسس وزعزعة الاستقرار.. روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بخيانة أرمينيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي وليس روسيا، هو الذي خان أرمينيا، مضيفة أن بروكسل ليس لديها أي نية لتسهيل وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضحت زخاروفا في مؤتمر صحفي: "لقد شاهد الاتحاد الأوروبي من جانب قوات حفظ السلام الروسية وهي تعمل كوسطاء في تحقيق وقف إطلاق النار، ولم يكن لديه حتى تلميح من النية لتقديم أي مساعدة عملية، كان واقفا يراقب بصمت بينما ننظم المساعدات الإنسانية إلى ناجورنو كاراباخ بعد فتح ممر لاتشين، أثناء مرافقتهم لسكان كاراباخ الذين غادروا إلى أرمينيا.

وأضافت زخاروفا، أن الاتحاد الأوروبي قام بتحريض أرمن ناجورنو كاراباخ وأخبروهم بحكايات طويلة بأن روسيا خانتهم، لافته إلى أن كان الاتحاد الأوروبي هو الذي أقنع يريفان بعدم الامتثال بالاتفاقات التي تم الاتفاق عليها بوساطة موسكو.

وشددت زاخاروفا على أن "مهمة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا لا توفر أي تهدئة أو استقرار".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي الرئيسي ليس سلامة أرمينيا أو المساعدة في تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، بل مراقبة المخابرات وزعزعة الاستقرار".

وتابعت زاخاروفا: "في البداية، انخرطوا في تحريض أرمينيا وتقديم الوعود، ثم شهدوا بصمت تطور الوضع"، مشيرة إلى أن المجتمع الغربي هو الذي دفع يريفان بعيداً عن طريق تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بوساطة موسكو".