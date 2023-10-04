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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أرمينيا بشأن اعتقال زعماء جورنو كاراباخ من قبل أذربيجان

ارمينيا واذربيجان
ارمينيا واذربيجان

قالت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الأربعاء، إن أرمينيا ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن حقوق زعماء ناجورنو كاراباخ المحتجزين بشكل غير قانوني في المنظمات الدولية، بما في ذلك المحاكم.

وأوضحت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان لها: "ندين بشدة اعتقال أذربيجان لزعماء ناجورنو كاراباخ أركادي جوكاسيان وباكو ساهاكيان وأرايك هاروتيونيان ودافيت إيشخانيان وروبن فاردانيان وآخرين".

واضافت: "ستتخذ جمهورية أرمينيا جميع الخطوات الممكنة لحماية حقوق ممثلي ناجورنو كاراباخ المحتجزين بشكل غير قانوني، بما في ذلك في المحاكم الدولية، كما ندعو الشركاء الدوليين إلى أن يكونوا متسقين في جميع رسائلهم ومناشداتهم الموجهة إلى أذربيجان بشأن حماية حقوق الإنسان وأمن شعب ناجورنو كاراباخ".

وبحسب الخارجية الأرمينية، فإن "يريفان أعربت مراراً وتكراراً، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر، عن الحاجة إلى ضمان استبعاد مثل هذه الأعمال". 

وأشار البيان إلى أن أرمينيا تقدمت في 28 سبتمبر الماضي، بطلب إلى محكمة العدل الدولية لتطبيق إجراء مؤقت في قضيتها ضد أذربيجان، مطالبة بالامتناع عن أي إجراءات عقابية ضد القيادة أو الجيش الحالي أو السابق في ناغورنو كاراباخ.

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