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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الدوما الروسي بشأن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

رئيس مجلس الدوما
رئيس مجلس الدوما الروسي

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، إن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع إرادة شعبي روسيا وأرمينيا في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار فولودين عبر قناته على تليجرام، إلى أن تطوير العلاقات بين بلدينا هو خيار شعبينا والاتحاد الروسي وأرمينيا، والتصديق على نظام روما الأساسي يتناقض مع ذلك.

ووفقا فولودين، فإن قرار يريفان "غير مدروس" و"غير صحيح من الناحية الاستراتيجية"، مؤكدا أن ذلك "سيخلق قبل كل شيء مشاكل لأرمينيا ومواطنيها". 

وأضاف، أن أي قرار أو أي شيء آخر يمكن تفسيره، ولكن اتخاذ السلطات في أرمينيا الانضمام إلى المحكمة الدولية الجنائية يحتاجون إلى الإجابة أولا، لماذا؟".

وفي وقت سابق، صوت البرلمان الأرميني لصالح التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأيد القرار نحو 60 نائبا بينما صوت 20 ضده. 

وسبق أن صرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة تاس، بأن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي سيكون له أثر فادح على العلاقات الثنائية. 

وشددت على أن الافتراض الذي تروج له السلطات الأرمينية بأن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على العلاقات الروسية الأرمينية بأي شكل من الأشكال، هو بعيد كل البعد عن الواقع وأن يريفان لم تأخذ في الاعتبار مقترحات الرد التي قدمتها موسكو بشأن النظام الأساسي.

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