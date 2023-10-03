وزيرة الخارجية الفرنسية تصل إلى أرمينيا

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 إلى أرمينيا.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": "عدت إلى أرمينيا، بعد خمسة أشهر من زيارتي الأولى"، مضيفة "الصداقة والدعم والتضامن"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتسعى كولونا من خلال هذه الزيارة إلى دعم سيادة أرمينيا ووحدة أراضيها، وتعتزم زيارة اللاجئين الأرمن الذي فروا من قره باغ بعد الهجوم العسكري لأذربيجان في 19 سبتمبر، بحسب بيان وزارة الخارجية الفرنسية.

وأعلنت أرمينيا أمس الاثنين توقف تدفق اللاجئين من ناجورنو كاراباخ، حيث لجأ أكثر من 100 ألف شخص.