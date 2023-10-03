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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الفرنسية تصل إلى أرمينيا

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 إلى أرمينيا.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": "عدت إلى أرمينيا، بعد خمسة أشهر من زيارتي الأولى"، مضيفة "الصداقة والدعم والتضامن"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتسعى كولونا من خلال هذه الزيارة إلى دعم سيادة أرمينيا ووحدة أراضيها، وتعتزم زيارة اللاجئين الأرمن الذي فروا من قره باغ بعد الهجوم العسكري لأذربيجان في 19 سبتمبر، بحسب بيان وزارة الخارجية الفرنسية.

وأعلنت أرمينيا أمس الاثنين توقف تدفق اللاجئين من ناجورنو كاراباخ، حيث لجأ أكثر من 100 ألف شخص.

وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أرمينيا ناجورنو كاراباخ اللاجئين

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