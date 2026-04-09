ياسمين الخطيب تثمن دور مصر في دعم العرب أمام الصراعات الإقليمية

أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب بدور مصر في دعم أشقائها العرب في ظل الصراعات القائمة التى تواجه المنطقة.

وكتبت “الخطيب” عبر حسابها على منصة "إكس": «‏مصر تدعم كل الأشقاء العرب، لكنها لا -ولن- تحارب إلا من أجل أرضها وأبنائها، مع التأكيد أن العلاقة بين مصر ودول الخليج قوامها المحبة والتقدير المتبادل -حُكاما وشعوبا ولن تتأثر بمعارك السوشيال ميديا، وإن اشتدت".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العالم استقبل خبر الإعلان عن التوصل لتعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا أسبوعين العالم بطريقة إيجابية.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الإيجابي ونأمل أن كل الأطراف تتمسك بالنافذة المضيئة للوصول لاتفاق نهاي لوقف الحرب ".

وتابع مصطفى مدبولي :" الرئيس السيسي أكد أهمية إعلاء قيم الإنسانية والسلام ".

وأكمل" الرئيس السيسي أكد دعم مصر لأمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي والعراق والأردن وبذل كل الجهد لإنهاء الصراع وإرساء السلام العادل في المنطقة ".

وتابع مدبولي:" نتضامن مع الأشقاء في لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية الوحشية".