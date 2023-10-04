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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجمات إلكترونية خطيرة.. أذربيجان تتهم أرمينيا بعرقلة عملية إعادة دمج سكان كاراباخ

أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان

اتهمت أذربيجان، اليوم الأربعاء، أرمينيا بعرقلة  عملية إعادة دمج أرمن إقليم ناجورنو كاراباخ في أذربيجان من خلال منع الوصول إلى بوابة الإنترنت التي يتم تقديم الخدمات من خلالها.

وقالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وأمن المعلومات في أذربيجان في بيان لها: "من أجل ضمان إعادة إدماج الأرمن من منطقة كاراباخ الأذربيجانية، أطلقت دائرة الهجرة الحكومية بوابة reintegration.gov.az مع ضمان الوصول لكل من الأرمن المقيمين في منطقة كاراباخ وأولئك الذين غادروا إلى أرمينيا".

وأضافت الخدمة: "نتيجة للمراقبة التي أجرتها خدمة الدولة، تم اكتشاف أن البوابة الإلكترونية قد تم حظرها من قبل مزودي الإنترنت الأرمنيين".

وأشارت إلى أنه من أجل ضمان الوصول إلى البوابة من الأراضي الأرمينية، تم إخفاء عنوان IP الفعلي للنطاق من قبل متخصصي الوكالة، مما ساعد في التحايل على الحظر واستعادة الوصول إلى الموارد عبر الإنترنت من الأراضي الأرمنية.

وشدد البيان أيضًا على أنه خلال الأيام الأخيرة، زادت الهجمات الإلكترونية على المواقع الإلكترونية الحكومية الأذربيجانية، بما في ذلك على بوابة إعادة إدماج السكان الأرمن منذ إنشائها.

وتابع البيان: "نتيجة للتدابير الوقائية المتخذة، تم ضمان الحماية الموثوقة والتشغيل المتواصل لجميع موارد المعلومات المتصلة بشبكة AzStateNet".

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