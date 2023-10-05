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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصاد 90 ألف فدان أرز بمراكز الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية محصول الأرز والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وفي هذا الإطار تابع محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة سير انتظام اعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم مؤكداً على ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم حصاده حتي اليوم بلغ (90384) فدان أرز مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألف و 622 فدان أصناف (سخا 101 ، سخا 104 ، سخا 107 ، سخا 108 ، جيزة 177 ، جيزة 178 ،جيزة 179 ، سوبر 300 ، ، هجين مصر1 ).

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وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى والتاكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

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