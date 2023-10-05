محافظ الشرقية: لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية للمتعدين في حالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.



وفي الإطار.. قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزالة تعد عبارة عن غرفتين بالدبش مقامة بالمخالفة خارج الحيز العمراني وتم تنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي مركز ومدينة الزقازيق.. جرى إزالة بناء مخالف عبارة عن حوائط بالدور ال(12) وأعمدة خرسانية بمنطقة الغشام مخالفة للقانون واللوائح وشروط البناء والتنظيم التابع للوحدة المحلية بشيبة على مساحة 300 متر تقريبا.



كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق حملة لإزالة سور على مساحة ( 6م ) تقريبا بدون ترخيص داخل الحيز العمراني وقد تمت الإزالة على نفقة المواطن.



وبالوحدة المحلية الزوامل التابعة لمركز بلبيس تم إزالة لحالة تعد على مساحة 70 مترا بعزبة الأشرم التابعة لقرية الزوامل وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.



كما قامت مدينة القرين بإزالة في المهد على مساحة 200 م بنطاق المدينة وتمت الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.