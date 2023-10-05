مصرع أكثر من 600 جندي.. أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر بـ 170 عسكرياً بين قتيل وجريح بالإضافة لتدمير معدات على محور كوبيانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إن القوات المدفعية الروسية استهدفت أفراد والمعدات أوكرانية في منطقة رابوتينو والقضاء على أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيا على محور زابوروجيا.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها، أنه تم صد هجمتين أوكرانيتين على محور دونيتسك وخسائر القوات الأوكرانية نحو 210 عسكريين، كما تم القضاء على نحو 45 عسكرياً أوكرانياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على محور خيرسون.

وأشارت الوزارة إلى أن تم صد هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة بريوتنويه على محور جنوب دونيتسك وخسائر العدو تجاوزت 80 عسكريا، وعلى محور كراسني ليمان خسر الجيش الأوكراني نحو 80 عسكريًا بين قتيل وجريح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها: "تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة للقوات الأوكرانية في منطقة بوجدانوفكا بمقاطعة كيروفوجراد".