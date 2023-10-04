مصرع 230 جنديا.. القوات الروسية تصد 16 هجوما أوكرانيا خطيرا على لوجانسك

أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية صدت 16 هجومًا أوكرانيًا في جمهورية لوجانسك الشعبية خلال الأسبوع، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 230 من قوات العدو في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال باسيشنيك عبر حسابة على تليجرام: "خلال الأسبوع الماضي، أحبطت قواتنا 19 محاولة برية و18 محاولة جوية للعدو لمهاجمة أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية، وفي قطاع بيريستوفوي-بيريزدنوي، صدت 7 هجمات للعدو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 فردًا بين قتيل وجريح".

وأضاف: "في قطاع نوفودروجسك-جريجوروفكا، فقدت التشكيلات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 110 من أفرادها قتلوا وجرحوا نتيجة لـ 5 محاولات اختراق فاشلة، وفي قطاع فولتشياروفكا-إيفانو-دارييفكا، فقدت أكثر من 80 جنديًا نتيجة لأربع هجمات فاشلة".

وقال رئيس جمهورية لوجانسك، إن الجيش الأوكراني فقد أيضًا 11 مدفعًا مدفعيًا وقذائف هاون، و8 مواقع إطلاق نار طويلة المدى، ونقاط إطلاق نار، ومواقع إشارة ومستودعات ذخيرة ميدانية، و28 طائرة بدون طيار تتراوح بين طائرات رباعية صغيرة إلى طائرات كبيرة بدون طيار.