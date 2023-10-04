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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استسلام 4 جنود.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا عل دونيتسك

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية على لسان المتحدث باسم المجموعة القتالية الشرقية، أوليج تشيخوف، إن القوات الروسية قامت بصد هجوم أوكراني بالقرب من قرية بريوتنوي بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.

وأضاف تشيخوف في بيان له اليوم الأربعاء: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، مدعومة بنيران المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة، هجوم العدو باتجاه بريوتنوي". 

وتابع: "قامت الوحدات الهجومية بتحسين الوضع التكتيكي في منطقة نوفوزلاتوبول، تشيرفونوي، بريوتنوي، وتم الاستيلاء على المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية".

وأضاف تشيخوف 

وأشار المتحدث باسم المجموعة القتالية الشرقية إلى أن نتيجة لإحباط المحاولة الهجومية التي قامت بها القوات الأوكرانية، استسلم 4  جنود أوكرانيين في هذه العملية.

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